В Москве появится радиационный туман

На текущей неделе жители столичного региона смогут наблюдать радиационный туман. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

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— Сегодня наблюдался локальный туман. Массового тумана сегодня не было, — рассказал эксперт.

По его словам, в среду, четверг и пятницу возможен локальный радиационный туман. Специалист отметил, что явление чаще всего можно наблюдать ночью или ранним утром, пишет агентство городских новостей «Москва».

Радиационные туманы — явление, которое появляется на фоне радиационного охлаждения земной поверхности и массы влажного приземного воздуха до точки росы.

В связи с сильными дождями, ожидаемыми в понедельник, 7 октября, городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы. Может выпасть до 43 миллиметров осадков.

В начале октября температура воздуха в Москве будет выше среднегодовых значений. Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы об аномально теплой погоде.

Осень постепенно вступает в свои права в столичном регионе. Температура на второй неделе октября может понизиться. Какую погоду ожидать с 7 октября, «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.