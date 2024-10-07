Активисты провели флешмобы ко дню рождения Путина

Тысячи активистов МГЕР и «Волонтерской роты» провели в Москве и Санкт-Петербурге флешмобы ко дню рождения президента России Владимира Путина. Об этом сообщается в Telegram-канале «Единой России».

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В Москве в мероприятии приняли участие более 5 тысяч активистов. Они вышли на ВДНХ с плакатами, на которых были описаны знаковые достижения России.

«Сегодня день рождения отмечает президент. Наш президент – лидер, благодаря которому наше государство развивается и укрепляет свои позиции, становится сильнее и успешнее. Мы, молодежь России, волонтеры, добровольцы специальной военной операции поздравляем Владимира Владимировича», — сказал председатель МГЕР Антон Демидов.

В свою очередь, в Северной столице флешмоб прошел на Дворцовой площади. Отмечается, что в праздничной акции приняли участие более 2 тысяч человек.