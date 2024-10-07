Птицы улетают из Москвы на зимовку по графику, несмотря на теплый сентябрь

В этом году птицы улетают из Москвы на зимовку по графику, несмотря на аномально теплое начало осени. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Несмотря на аномально теплый сентябрь, пернатые покидают столицу по графику. Это происходит в связи с сокращением светового дня и кормовой базы. Первыми в путь отправляются насекомоядные птицы. В августе и сентябре уже улетели черные стрижи, кукушки обыкновенные, речные крачки, соловьи, славки, камышевки, ласточки, мухоловки и некоторые виды куликов. В конце сентября и начале октября настала очередь водоплавающих птиц, таких как, например, чирок-трескунок. Другой вид чирка – чирок-свистунок – окончательно улетает от нас с середины сентября по конец октября. Иногда отдельные особи остаются на зимовку», – приводит пресс-служба слова орнитолога отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Даниила Давыдова.

Как уточнили в ведомстве, в середине октября в путь отправятся скворцы, зяблики и большинство видов дроздов. Эти виды птиц задерживаются в столице немного дольше благодаря комбинированному типу питания. Затем в конце октября – начале ноября начнут улетать из Москвы чайки, кряквы и дикие гуси.

В департаменте добавили, что на природных территориях Москвы обитает более 250 видов пернатых, около 100 из них остаются на зимовку.