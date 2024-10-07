Электрички на МЦД-4 следуют с отклонением от графика по техпричинам

Поезда на МЦД-4 следуют с отклонением от расписания по техническим причинам. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

— В настоящее время на МЦД-4 по техническим причинам движение поездов осуществляется с отклонением от графика. Межпоездной интервал выдерживается, — отметили в ведомстве.

Представители пресс-службы принесли извинения пассажирам за возникшие неудобства. Команда железнодорожников работает над тем, чтобы минимизировать время задержки поездов, передает агентство городских новостей «Москва».

В начале сентября около 10 пригородных поездов задержались чуть более чем на час на МЦД-3 в сторону подмосковного Зеленограда.

Поезда Курско-Рижского МЦД-2 также следовали с опозданием. Причиной задержек стал временно остановившийся в районе станции Тушинская состав, перед которым на путях оказался человек.

Как сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, график движения на МЦД-1 и МЦД-3 временно изменится в октябре. На МЦД-1 нововведения будут действовать в течение всего месяца, а на МЦД-3 — только в период с 1 по 15 октября.