Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 7 октября, поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Он отметил, что благодаря российскому лидеру «страна и столица переживают период бурного расцвета».

— Любовь президента к стране и ее жителям, преданность своему делу, честность, мужественность и человечность глубоко восхищают и служат примером для каждого из нас, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин пожелал Путину крепкого здоровья и реализации всех его задумок для Отечества.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров также поздравил с днем рождения Путина, отметив, что в регионе глубоко признательны ему за помощь в достижении мира и стабильности.

Баннер с поздравительным посланием Владимиру Путину в честь его предстоящего дня рождения разместили на улице итальянского города Турина. Об этом 6 октября сообщили авторы инициативы из ассоциации «Перспектива».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл планы Путина на день рождения. По его словам, ничего праздничного не будет. Свой день рождения российский лидер проведет на работе. В этот день было запланировано собрание глав государств СНГ для переговоров.

Владимир Путин 7 октября 2024 года отмечает 72-летие. «Вечерняя Москва» вспомнила, как президент праздновал свой день рождения в разные годы.