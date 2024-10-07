Отопление в Москве начали включать в жилых домах и социальных учреждениях

Специалисты комплекса городского хозяйства столицы начали включать отопление в многоквартирных домах и объектах социальной сферы. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина начали подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы», – сообщил он.

Бирюков напомнил, что подача тепла – это поэтапный процесс.