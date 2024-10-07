Отопление в Москве начали включать в жилых домах и социальных учреждениях
Специалисты комплекса городского хозяйства столицы начали включать отопление в многоквартирных домах и объектах социальной сферы. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина начали подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы», – сообщил он.
Бирюков напомнил, что подача тепла – это поэтапный процесс.
«Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем – на предприятиях торговли и промышленности. Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления. Всего было подготовлено более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых многоквартирных домов», – сообщил заммэра.