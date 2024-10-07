Экскурсии с посещением самолета Як-42 на ВДНХ открылись для участников проекта «Московское долголетие»

На базе летной школы «Авиатор» для участников проекта «Московское долголетие» проходят занятия, на которых можно научиться пилотировать самолет на специальных авиатренажерах, а этой осенью в школе появилось новое направление – экскурсии с посещением легендарного воздушного судна Як-42 на ВДНХ. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Оказаться в кабине пилота – это мечта многих, а участники проекта «Московское долголетие» имеют уникальную возможность не только посидеть за штурвалом, но и самостоятельно совершить полет на профессиональных авиатренажерах. Этой осенью в летной школе «Авиатор» появилась новая программа, которая позволит москвичам старшего поколения расширить знания в области отечественной авиации и попробовать себя в пилотировании за штурвалом одного из самых известных пассажирских лайнеров России», – приводятся в сообщении слова руководителя летной школы «Авиатор», пилота Евгения Мартенюка.

Занятия начнутся в октябре и будут проходить по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам с 11:00 до 13:00. Записаться можно на портале mos.ru. Также после летних каникул в школе возобновились традиционные занятия по пилотному мастерству. Здесь участники проходят обучение по классической системе подготовки летчиков. На специальном тренажере отрабатывают разные техники пилотирования – взлет, набор высоты, выполнение посадки, а также полеты в разных метеоусловиях и географических точках. Занятия в летной школе также способствуют укреплению здоровья: перед тем как занять место в кабине, участники выполняют комплекс упражнений, направленных на улучшение координации, развитие памяти и тренировку вестибулярного аппарата.