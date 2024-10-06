Синоптик рассказал, когда в Москве может начаться интенсивный листопад

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве начнется интенсивный листопад. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам синоптика, подобное должно произойти в последней декаде октября, когда среднесуточная температура в городе опустится до +5°C.

Также Тишковец заявил, что в ближайшие двое суток приближающийся к Москве циклон «Кассандра» обрушит на столицу 34,8 мм осадков — около половины месячной нормы октября.

Эксперт рассказал, что теплый атмосферный фронт с юга, который сопровождают дождевые тучи, уже пересек линию Калуга-Тула и приближается к столице. После обеда в воскресенье, 6 октября, дождь пройдет в южных и юго-западных районах Подмосковья, к 18 часам в Москве начнется морось, а к 21 часу она перерастет в ливни и ожидается до 3,9 мм осадков.

Накануне Тишковец заявил, что в ночь на понедельник, 7 октября, в столице выпадет до 20 мм осадков.