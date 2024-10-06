Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за дождя

В связи с сильными дождями, ожидаемыми в воскресенье, 6 октября, и понедельник, 7 октября, городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

© Вечерняя Москва

— По прогнозам синоптиков, сегодня и в понедельник в столице ожидается сильный дождь. Может выпасть до 43 миллиметров осадков. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности, — заявил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Городские специалисты проводят очистку водоприемных решеток, дренажных систем, ливнестоков и колодцев. Электросетевые организации также получили указание подготовить резервные источники питания.

Граждан просят проявлять осторожность на улице в условиях плохой погоды, а водителям рекомендуется строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пишут в Telegram-канале ведомства.

Осень постепенно вступает в свои права в столичном регионе. Температура на второй неделе октября может понизиться. Какую погоду ожидать с 7 октября, «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.