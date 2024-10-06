Москвичам назвали самый холодный день за месяц

Самым холодным днем за весь второй месяц осени в Москве станет среда, 9 октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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В этот день воздух остынет до плюс 5-10 градусов, что укладывается в октябрьскую климатическую норму. При этом погода будет относительно ясной и без осадков. Следующие несколько дней температура вновь немного поднимется.

— В среду, в светлое время суток, показания барометров станут расти, — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Тишковец также рассказал, что мощный циклон «Кассандра» обрушит на Москву рекордное количество осадков в ближайшие пару дней.

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Осень постепенно вступает в свои права в столичном регионе. Температура на второй неделе октября может понизиться. Какую погоду ожидать с 7 октября, «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Похолодание придет в Москву после 10 октября, возможны ночные заморозки. По словам синоптиков, осень проявит себя во второй половине октября, после этой даты ожидается заметное снижение температуры.