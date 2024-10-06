Москвичей предупредили о приближении циклона "Кассандра"

С воскресенья по понедельник циклон «Кассандра» обрушит на Москву рекордное количество осадков: 41% от месячной нормы. Непогода вызовет «опасное аквапланирование», автомобили потеряют сцепление с дорогами. Об этом предупредил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик рассказал, что в воскресенье днем теплый атмосферный фронт с юга, «сопровождаемый полчищами дождевых туч», уже пересек линию Калуга-Тула. Он уверенно держит курс на столичный регион. К 18 часам заморосит, а к 21 часу дожди в столице перейдут в ливни — ожидается до 3,9 мм.

Москвичей предупредили о заморозках

«В ночь на понедельник погода ухудшится, из-за циклона по имени «Кассандра» будет лить как из ведра – вернее, как из двух вёдер, поскольку до утра ожидается еще до 20,7 мм осадков с ухудшением видимости до 3 км», — рассказал Тишковец.

В общей сложности за 24 часа - с вечера воскресенья до вечера понедельника – на столицу прольется до 28,4 мм осадков, или 41% от всей месячной нормы. Возможно, будет побит дождливый рекорд для 7 октября, который держится с 2003 года.

По словам метеоролога, на трассах образуются большие лужи с эффектом аквапланирования — потерей сцепления автошин с дорожной поверхностью. Транспортное средство может стать практически неуправляемым.

Критическая скорость появления аквапланирования находится в пределах 70-100 км/ч. Однако в реальных условиях скорость, при которой колесо может «всплыть», может составлять и 40 км/ч.

Тишковец призвал автомобилистов быть осторожнее при сильных осадках и снижать скорость.

Местами в столичном регионе не исключена гроза, что в октябре случается крайне редко, по статистике всего один раз в 3-4 года. Температура воздуха +8…+10. Завтра днем, в теплом секторе циклона, температура повысится до +15…+17.