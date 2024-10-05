Москвичей предупредили о заморозках

На следующей неделе в столичном регионе ожидается дождливая погода, ночью возможны заморозки, предупредил в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что октябрь принял эстафету от рекордно теплого сентября, первая пятидневка оказалась примерно на 3 градуса теплее климатической нормы.

Вместе с тем, на столицу за считанные дни обрушилось столько же дождей, сколько и за предшествующий месяц, заметил Леус.

По его данным, в ближайшие дни дождливая тенденция на Русской равнине продолжится — дожди вернутся во второй половине воскресенья, 6 октября, а в ночь на понедельник местами будут сильными. Вторая порция обильных осадков, уточнил он, ждёт центральные области во вторник.

Температура в понедельник, 7 октября, поднимется до отметок, характерных скорее для первой декады сентября — ожидается +14°…+19°.

«Затем [температура] уйдёт в глубокое пике и днём в среду будет на 2-3° ниже климатической нормы — термометры покажут +5...+10°, а в ночь на четверг и вовсе вернёт в регион ночные заморозки», — отметил метеоролог.

В пятницу, 11 октября, солнечные лучи немного прогреют воздушные массы, до +11°…+16°, а в выходные вновь вернутся дожди и дневная температура будет колебаться около 10-градусной отметки, резюмировал Леус.