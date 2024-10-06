МЧС объявило экстренное предупреждение из-за сильного дождя в Москве

Министерство чрезвычайных ситуации (МЧС) России по Москве распространило в своем Telegram-канале экстренное предупреждение о непогоде в столице. "В период с 18:00 6 октября до 9:00 7 октября в Москве ожидается сильный дождь", - говорится в сообщении. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявлял, что в ночь на понедельник, 7 октября, в столице выпадет до 20 миллиметров осадков. Не исключена гроза, что в октябре, по его словам, случается крайне редко — по статистике один раз в три-четыре года. Синоптик добавил, что температура воздуха днем в понедельник составит от +15°C до +18°C. При этом дожди продолжатся, но их интенсивность значительно снизится. Тишковец отметил, что всего за сутки в Москве выпадет до 29 миллиметров осадков.