Москвичи смогут увидеть полярное сияние

Переменная облачность в ночь на воскресенье позволит увидеть в Москве северное сияние, если прогнозы на этот счет оправдаются. Об этом сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ночью в воскресенье будет переменная облачность, то есть можно будет и звезды увидеть, и Луну. И это значит, что если северное сияние будет, что крайне редкое явление в умеренных широтах, то увидеть его будет можно", - сообщил он.

Для тех, кто захочет посмотреть на полярное сияние, достаточно будет найти место без фонарей и другого освещения, специально для этого никуда выезжать не нужно, заметил метеоролог.