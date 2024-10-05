Более 2 тыс. москвичей приступили к переселению по программе реновации на востоке столицы

Жители 14 старых домов в Восточном административном округе переедут в четыре современных жилых комплекса по программе реновации. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На востоке столицы переселение затронуло около 28,3 тыс. горожан по программе реновации. В сентябре еще свыше 2 тыс. жителей 14 старых домов приступили к переезду в четыре новостройки. Жилые комплексы расположены по адресам: ул. Молостовых, д. 18, пос. Акулово, д. 4, ул. 9-я Парковая, д. 68 и ул. Константина Федина, д. 5», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Переселение горожан идет в районах Восточный, Ивановское и Северное Измайлово.

«Специалисты департамента городского имущества направили письма с предложениями равнозначных квартир 211 жителям трех домов пос. Акулово, москвичи приступили к осмотру жилья с 23 сентября. 30 сентября к ним присоединились более 1,8 тыс. москвичей из восьми пятиэтажек на ул. 9-я Парковая и ул. 3-я Парковая, а также трех домов в Саперном проезде. Первые семьи уже знакомятся с новыми вариантами», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Москвичи переезжают в квартиры с улучшенной отделкой, полностью соответствующей стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Во дворах домов высаживают деревья и кустарники, разбивают цветники, обустраивают детские и спортивные площадки.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что на востоке столицы в сентябре передали под заселение более тысячи квартир. В общей сложности на востоке города возвели и передали под заселение 48 жилых комплексов, еще 90 находится на стадии проектирования и строительства.