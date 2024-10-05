Мэр Москвы поздравил учителей с профессиональным праздником

Столичных педагогов с профессиональным праздником, Днем учителя, поздравил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

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Учитель — почетная и ответственная профессия. От его таланта, мудрости и терпения зависит профессиональное становление, жизненная закалка и нравственное здоровье подрастающего поколения.

«Московское образование динамично развивается и каждый год берет новую высоту. Наши школы входят в десятку лучших в мире, и это безусловный успех учительского сообщества столицы. Огромное вам спасибо!» — подчеркнул Мэр Москвы.

Особой признательности заслуживают ветераны педагогического труда, которые внесли большой вклад в образование и воспитание нескольких поколений юных москвичей. Сегодня они передают опыт и знания молодым коллегам — достойным продолжателям традиций благородной и важной профессии.

Сергей Собянин пожелал столичным учителям крепкого здоровья, благополучия и новых достижений во благо города и его жителей.