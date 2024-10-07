Москвичей предупредили об аномальной погоде

Облачная погода без особых прояснений и температура воздуха примерно на 6 градусов выше нормы ожидается в Москве в понедельник. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Дневные температуры непосредственно в Москве - 16-18 градусов, в области - до 19 градусов. Это действительно очень высокие температуры, примерно на 6 градусов выше нормы. Но облачная погода, особых прояснений не будет", - сказал он.

По словам метеоролога, со вторника тип погоды изменится - постепенно циклон уходит на восток, и Москва, особенно во второй половине дня, будет находиться в его тыловой части.

Москвичей будет ожидать дождливый день и облачная погода.

Вильфанд заметил, что ночные и дневные температуры не будут значительно отличаться друг от друга. Так, в ночь на вторник прогнозируется 10-12 градусов, днем максимальная температура составит 12-14 градусов.

"Связано это с облачностью, которая способствует высокой температуре ночью и понижает температуру днем. Плюс изменение циркуляции, потому что уже северный ветер будет, особенно во второй половине дня во вторник", - уточнил он.

Также в эти дни прогнозируется очень низкое давление, ниже нормы примерно на 7-10 мм ртутного столба, заметил научный руководитель Гидрометцентра.

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Вильфанд добавил, что в Санкт-Петербурге в понедельник воздух прогреется до 10-15 градусов, а в дальнейшем прогнозируется 5-10 градусов тепла, такие температуры около и ниже нормы.