Вильфанд: дожди в Москве будут благодатными для грибников
Дожди в конце недели в Москве и Подмосковье могут поспособствовать формированию грибницы, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Обычно в октябре хорошие грибы редко появляются, но поскольку нынешний сентябрь был по-настоящему летним месяцем - это был самый жаркий сентябрь за весь период наблюдений, - то такие дожди могут способствовать формированию грибницы", - сказал он.
"Так, проходящие дожди для грибников будут очень благодатными", - отметил метеоролог.