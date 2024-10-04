E-COM DIGITAL DAY: о новых точках внимания и повышении доверия к брендам

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Спикеры поделились трендами цифрового маркетинга FMCG-сектора и успешными кейсами с блогерами

30 сентября 2024 года в Москве состоялся E-COM DIGITAL DAY – конференция, организованная сервисами Мегамаркет, Купер, Самокат, сейлз-хаусом СберСеллер и крупнейшей платформой по работе с инфлюенсерами Perfluence. Мероприятие посетили более 100 представителей известных брендов, среди которых «Мираторг», PepsiCo, Mars, Боржоми, «Индилайт», «Савушкин», Unilever и другие.

Событие включало три блока полного погружения в новые возможности, инновационные решения и стратегии эффективного продвижения в FMCG-индустрии. Первый блок был посвящен ключевым тенденциям и трендам в e-com, второй — технологиям и большим данным. Стратегиями развития цифровых направлений в своих компаниях, маркетинга и инсайтами по работе с партнерами также поделились эксперты из Купера, Самоката и Мегамаркета. Иван Бабич, директор по корпоративным продажам и рекламной платформе Купера, рассказал про развитие сервиса, тренд на омниканальность в e-grocery и уникальные рекламные возможности Ads Platform Купера. Владимир Шаталов, руководитель отдела партнерского маркетинга Мегамаркета, представил партнерские проекты с фокусом на использование маркетплейса для глубокого взаимодействия с аудиторией. Татьяна Королева, катман-директор товаров категории Фреш сервиса Самокат, рассказала об инструментах, которые помогают брендам увеличить продажи и улучшить взаимодействие с потребителями.

В третьем блоке о рекламном потенциале рассказали Евгения Лысенко, директор по стратегии СберСеллера, и Екатерина Бокова, исполнительный директор Perfluence. Они также поделились успешными кейсами.

СберСеллер предоставил данные о приоритетах в покупательском поведении и степени активности потребителей при выборе товаров. Спикер сейлз-хауса Евгения Лысенко также отметила значимость комплексных проектов, которые позволяют брендам охватить широкую аудиторию и достичь высоких показателей вовлеченности.

Евгения Лысенко, директор по стратегии СберСеллера: «За последние 2 года потребитель существенно изменил стиль жизни, приоритеты, активность в социальных медиа. Трансформировалось и коммуникационное окружение вокруг человека — каждый день бренды борются за его интерес, поэтому давление возрастает. Если раньше для привлечения внимания и побуждения к покупке работало "правило 7 касаний", то сейчас требуется больше — от 10 до 20. Идеальным решением становятся комплексные проекты с мультикасаниями, где каждый контакт усиливает ценность бренда для аудитории».

Екатерина Бокова поделилась данными совместного исследования с Tiburon, посвященного изучению особенностей покупательской активности на территории маркетплейсов. В частности, в нём рассматривались факторы влияния на принятие решения о покупке, среди которых был инфлюенс-маркетинг как один из эффективных инструментов для разных категорий товаров. Екатерина Бокова также рассказала о лучших практиках сотрудничества с нано- и микроблогерами со значительными бизнес-результатами и уникальном инструменте, запущенном с Мегамаркетом: благодаря технологической инновации продавцы маркетплейса могут инициировать рекламные кампании с авторами контента с помощью нажатия одной кнопки прямо в своём личном кабинете.

Екатерина Бокова, исполнительный директор Perfluence:

«Блогеры становятся неотъемлемой частью маркетинговой стратегии. Мы видим, как контент, создаваемый нашими партнёрами-инфлюенсерами, оказывает прямое влияние на потребителей. Совместный проект с Мегамаркетом – это ещё один пример того, как легко и быстро можно оформить продвижение товара, представленного на маркетплейсе, используя каналы за пределами площадки, что упрощает процесс для клиентов и позволяет брендам достичь максимального охвата и вовлечённости аудитории».

Конференция завершилась воркшопом, в ходе которого участники предложили идеи для дальнейшего развития рекламных технологий и эффективных коммуникаций брендов с аудиторией на e-com-площадках. Некоторые концепции получили высокую оценку экспертов и будут рассмотрены для реализации партнёрами в ближайшее время.