Из ковбойского городка на Дальний Восток: чем уникален кинопарк «Москино»

В Москве создана уникальная площадка - кинопарк «Москино», где в рамках специальных мероприятий или с экскурсией можно не только приобщиться к волшебному миру кинематографа, но и ощутить особую атмосферу 1940-х годов или ковбойского городка, где каждая деталь имеет значение. Подробнее о новом туристическом центре столицы рассказала мэрия Москвы.

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Гостей кинопарка «Москино» ждут разнообразные декорации, натурные площадки и павильоны. Здесь в один день можно оказаться в Москве 1940-х или очутиться в партизанской деревне, а затем увидеть Витебский вокзал Санкт-Петербурга.

«Я с ностальгией вспоминаю набережную из фильма «Сердца трех», Париж из «Королевы Марго» и охотничий домик из «Гардемаринов». Эти места, показанные на экране, в свое время завораживали зрителей, создавали иллюзию переноса в другую реальность. Теперь, когда у кинематографистов есть кинопарк «Москино», можно воссоздать любую сцену для разных картин», - рассказал актер и режиссер Сергей Жигунов.

При этом декорации позволяют не только вспомнить любимые фильмы и оказаться «внутри кино», но и сохранить культурное наследие. Так, например, воссоздан архитектурный ансамбль Соборной площади Москвы, в который входят макеты таких значимых объектов, как Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, колокольня Ивана Великого.

«Декорация «Москва 1940-х» оживила то время, и каждый кадр наполнялся историей. Это было не просто создание фильма, а погружение в эпоху, где любая деталь имела значение», - заметил генеральный продюсер и актер кинокартины «Враг у ворот» Александр Новин.

Уже завершен первый этап развития кинопарка, который входит в состав московского кинокластера. Здесь построено 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры.

Напомним, что на площадках кинопарка снято 55 проектов, в том числе такие фильмы как «ГДР», «Постучись в мою дверь в Москве», «Враг у ворот», «Письмо Деду Морозу». А 28 и 29 сентября гости кинопарка могли принять участие в «Киноэкспедиции», которая включала в себя осмотр натурных площадок. Также здесь проводились мастер-классы, были показаны фильмов и проведена встреча со съемочной группой картины «Особенностей национальной больницы».