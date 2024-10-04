Музей Востока на ВДНХ открывает выставку «Миры Майтреи» к юбилею Николая Рериха

Музей Востока на ВДНХ в рамках празднования 150-летия знаменитого философа, путешественника и художника Николая Рериха открывает выставку «Миры Майтреи». Об этом сообщила мэрия Москвы.

Гости выставки, которая размещена в павильоне № 13, смогут увидеть не только известные полотна знаменитого художника, но и серию из шести картин «Майтрея» из собрания Нижегородского государственного художественного музея. Также на выставке будут представлены привезенные из Индии, Тибета, Непала, Китая и Монголии металлические скульптуры и традиционная буддийская живопись из наследия семьи Рерихов и фондов Государственного музея Востока.

«Кроме того, впервые покажут танку с изображением Гэсэра, эпического героя, посланного небом для того, чтобы «победить приверженцев зла и установить царство Майтреи». (…) Майтрея в мифологии - это Будда грядущего мирового порядка, который станет учителем для человечества», - отметили в мэрии.

Также на экспозиции, которая будет работать до 16 февраля 2025 года, можно посмотреть и на одну из последних картин Николая Рериха, написанную в 1947 году, - «Приказ (завет) Учителя». Информацию о режиме работы Музея Востока и стоимости билетов можно найти на сайте.

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