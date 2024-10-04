Полярное сияние озарит небо над Москвой

В ближайшие дни жители и гости столицы смогут увидеть редкое и необычное явление: северное сияние. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Вечерняя Москва

«Полярное сияние в Москве — крайне редкое и необычное явление. Для умеренных широт оно нехарактерно», — заостряет внимание синоптик. По его прогнозам, полярное сияние можно будет наблюдать в столице в выходные. В ночь с 4 на 5 октября будет облачно и дождливо, зато в ночь на 6-е число обещают облачную погоду с прояснениями — тогда над столицей и появится аврора. Такой ясной погоды, как накануне, уже ждать не стоит. Но вероятность, хоть и небольшая, того, что жители Москвы смогут увидеть над городом полярное сияние, все-таки есть», — заявил Вильфанд. Lenta.ru

Как сообщают астрономы, 2 октября на Солнце произошла мощнейшая вспышка, из-за которой в ночь с пятницы на субботу, с 4 на 5 октября, и в ночь с субботы на воскресенье, с 5 на 6 октября, в Северном полушарии ожидаются сильные магнитные бури и полярное сияние. Российская газета