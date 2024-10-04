Москвичам посоветовали готовиться к настоящему холоду
На следующей неделе в Москву и область придет настоящее похолодание, подготовка к которому ожидается на выходных.
Об этом жителей столицы предупредил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает «Радио 1».
«В эти выходные будет репетиция холода, который настанет во вторник», — заявил эксперт.
Днем вторника, 8 октября, ожидается 5-10 градусов тепла и сильный дождь, а затем похолодание, уточнил синоптик.
Осадки в виде дождей начнутся уже в пятницу, 4 октября, и продлятся до утра субботы. По словам Шувалова, к ночи воскресенья, 6 октября, дожди возобновятся.
Эксперт рассказал, как надо вести себя в грозу
Ранее сообщалось, что в четверг, 3 октября, в Подмосковье было установлено несколько температурных рекордов. Этот день стал самым теплым за 19 лет в Можайске и за полвека — в Коломне.