Москвичи могут приобрести билеты на мероприятия кинопарка «Москино» онлайн

Покупка билетов на мероприятия кинопарка «Москино» доступна в онлайн-формате. Об этом сообщил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

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Программа мероприятий будет меняться каждый выходной, поэтому нужно следить за обновлениями программы на сайте, на котором размещены все события и мероприятия. Кроме того, по выходным вход на мероприятия кинопарка будет осуществляться по билетам, купленным онлайн на mos.ru.

— При этом за любую покупку на фестивальной ярмарке «Золотая осень» можно будет получить кешбэк — вернуть деньги, уплаченные за входной билет 12 и 13 октября, — отметил Фурсин.

Он также добавил, что на территории кинопарка до конца года запланировано более 500 активностей, передает агентство городских новостей «Москва».

Этой осенью в кинопарке «Москино» каждые выходные будут проходить в фестивальном формате.12 и 13 октября в кинопарке пройдет общегородской гастрофестиваль «Золотая осень», а 19 и 20 октября — джазовый фестиваль. Для гостей этих мероприятий будут организованы творческие встречи и концертные программы