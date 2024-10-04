«Дом-книжку» на Новом Арбате признали аварийным

Правительство Москвы приняло решение «об обновлении территории и реконструкции» здания Совета экономической взаимопомощи — «дома книжки» на Новом Арбате. При этом само здание ждет «масштабная реконструкция». Об этом в пятницу, 4 октября, сообщили в Департаменте городского имущества столицы. Вечерняя Москва

Площадь комплекса планируют увеличить, чтобы разместить на его территории современный социокультурный кластер с образовательными, спортивно-оздоровительными и культурно-развлекательными объектами, уточнили в департаменте. Lenta.ru

Как пояснили в ведомстве, обследование технического состояния строительных конструкций и сопутствующие инженерные изыскания проводили специалисты Национального исследовательского Московского государственного строительного университета. Согласно заключению, здание не соответствует требованиям действующих норм в области механической и пожарной безопасности, а также энергоэффективности. ТАСС