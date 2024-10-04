Здание правительства Москвы на Новом Арбате перестроят

Жилье и образовательные, спортивно-оздоровительные и культурно-развлекательные объекты появятся на месте здания правительства Москвы, расположенного на Новом Арбате, 36. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента городского имущества Москвы.

Прежде в этом здании располагалась администрация Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Комплекс был построен в 60-70-х годах прошлого века.

"Правительство Москвы приняло решение об обновлении территории и реконструкции здания СЭВ. <...> В ходе экспертизы здание СЭВ по адресу: Новый Арбат, дом 36 было признано ограниченно работоспособным, поэтому сейчас оно непригодно для эксплуатации и структуры, которые ранее размещались в нем, будут переведены в другие офисы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "само здание СЭВ ждет масштабная реконструкция, для этого планируется привлечь частного инвестора".

"В результате реализации проекта площадь комплекса будет увеличена для того, чтобы разместить здесь современный социокультурный кластер, в который войдут образовательные, спортивно-оздоровительные и культурно-развлекательные объекты", - добавили в пресс-службе департамента.

Как пояснили в ведомстве, обследование технического состояния строительных конструкций и сопутствующие инженерные изыскания проводили специалисты Национального исследовательского Московского государственного строительного университета. Согласно заключению, здание не соответствует требованиям действующих норм в области механической и пожарной безопасности, а также энергоэффективности.