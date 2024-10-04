Назван самый дождливый день грядущей недели в Москве

Понедельник, 7 октября, станет самым ненастным днем грядущей недели, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Дело в том, что погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, и дождь будет лить практически целые сутки", – пояснила эксперт.

Тем не менее циклон принесет в Москву и порцию тепла: ночью температура составит 6...8 градусов, а днем воздух прогреется до 15...17. Значения превышают норму на три градуса, отметила синоптик.

По предварительному прогнозу, с четверга, 10 октября, и до конца недели существенных осадков в городе не ожидается. Температурный фон будет довольно однородным со значениями около климатической нормы.

"Отрицательной температуры мы пока что не ждем. В ночные часы она будет составлять где-то 3…8, 1…6 градусов. Дневная будет в пределах 10...12. Впоследствии прогноз будет уточняться", – добавила Позднякова.

По ее словам, модели долгосрочных прогнозов показывают, что к середине месяца температура может понизиться и будет даже чуть ниже климатической нормы. В ночные часы она будет слабоположительной, а местами даже отрицательной. В свою очередь, дневная температура, по крайней мере, 14–15 октября, будет не выше 9 градусов.