Около тысячи мероприятий пройдут в парках Москвы до конца осени

Около тысячи различных мероприятий пройдут для жителей и гостей Москвы в парках столицы в осенний сезон, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

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Так, 45 парков города организуют для гостей кружки, клубы и секции. При этом в сентябре благодаря теплой погоде там уже состоялись около 1,5 тысячи мероприятий. До конца осени планируется провести еще около тысячи экскурсий, познавательных, творческих и спортивных занятий. Однако с приходом холодов большинство из них будут перенесены на закрытые площадки, отметила заммэра.

В Парке Горького гости и жители города смогут побывать на пленэрах, посетить концерты классической музыки и стать участниками тренировки беговых клубов, а в Нескучном саду – занятий по мини-футболу. Вместе с тем для детей разного возраста была открыта "Зеленая школа", где можно освоить творческие техники, в том числе лепку из глины, бисероплетение и рисование.

Также в парке "Кузьминки" по четвергам в 18:00 дети могут заниматься йогой. Опытные тренера проводят занятия в игровом формате. Юные москвичи и туристы смогут научиться выполнять упражнения по растяжке и общей физической подготовке.

При этом тренировки для взрослых проводятся по понедельникам в 10:00 и четвергам в 19:00. По субботам в 09:00 можно принять участие в пробежке по трассе длиной пять километров. Маршрут проложен по живописным местам, вдоль трех прудов, плотины, старинной усадьбы и памятников архитектуры. Для подготовки к забегу можно прийти на занятия, которые проводятся по вторникам и четвергам в 20:00.

Вместе с тем в саду имени Н. Э. Баумана вновь начали вести курс актерского мастерства. Занятия проводятся по понедельникам и средам в 12:00. Кроме того, во вторник и четверг в 12:30 в парк приходят любители скандинавской ходьбы, а по субботам в 12:00 – те, кто хотел бы пройти арт-терапию. Там же проводятся встречи клубов по изучению иностранных языков и танцевальные занятия.

Поучаствовать в мастер-классах по археологии, гончарному делу и книжной печати можно на площадке "Академгородок" в ландшафтном парке "Митино". Также там проводятся экскурсии, квесты по историческим выставкам и настольные игры.

Кроме того, в парке "Сокольники" открыт Дом детского творчества, где дети могут записаться в кружки и студии по хореографии, актерскому мастерству, изобразительному искусству и прочим творческим направлениям. Они могут посещать и бесплатные спортивные секции по атлетической гимнастике, многоборью, бегу и танцам. Также гости парка могут до 15 октября прийти в большой розарий, чтобы увидеть вторую волну цветения роз.

Гости Измайловского парка по средам, пятницам с 18:00 и воскресеньям с 13:00 могу изучить азы профессии диджея. Вместе с тем преподаватели фотошколы расскажут им, как работать в разных жанрах и ретушировать снимки. Бесплатные занятия организованы по средам, четвергам с 20:00 и воскресеньям с 16:00. Здесь же проводятся спортивные и танцевальные тренировки, а по выходным москвичи и гости города могут посетить детские спектакли.

В павильоне "Музей "Семья" в парке "Красная Пресня" представлен большой выбор бесплатных кружков, на которые могут ходить дети и подростки. Так, им предложат попробовать вырастить рассаду, узнать о тайнах космоса или создать фоторамку из гипса.

Вместе с тем несколько осенних проектов запустил музей-заповедник "Коломенское". До конца октября на его территории будут проводиться прогулки по исторической территории Государева двора и Вознесенского яблоневого сада. Маленькие посетители со среды по воскресенье смогут побывать на музейных занятиях и мастер-классах, где им помогут исследовать дворец царя Алексея Михайловича, усадьбы кузнеца, крестьянина и пасечника, а также создать сувениры в русском стиле.

Также бесплатные занятия по прикладному искусству для взрослых и детей проводятся в Бабушкинском парке. По вторникам и средам в 16:00, пятницам и субботам в 15:00 гости смогут самостоятельно изготовить предметы интерьера: вазы, украшенные в технике декупаж, креативные подсвечники, магниты, оригинальные баночки для хранения специй и многое другое. Программа также включает танцы для представителей старшего поколения и занятия по скандинавской ходьбе.

Вместе с тем в парке "Фили" по четвергам в 10:30 мамы с малышами могут заниматься в клубе "Филимама". В свою очередь парк "Ангарские пруды" по субботам организовывает показы фильмов, снятых при поддержке Русского географического общества, а также приглашает гостей присоединиться к утренним пробежкам. При этом в парке "Северное Тушино", помимо бесплатных спортивных и творческих занятий, проводятся встречи клуба собаководов.

С расписанием всех программ горожане и гости Москвы могут ознакомиться на сайтах учреждений. На некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация или билет. Кроме того, узнать обо всех сезонных событиях в столице можно на специальной странице "Осень в Москве" в туристическом сервисе Russpass.

Между тем с 4 по 13 октября в Москве проводится фестиваль "Золотая осень". Он объединит около 30 городских площадок. В программу мероприятия войдут кулинарные и творческие мастер-классы, дегустации, соревнования, концерты и выставки.