Ежи в Москве начали готовиться к зимней спячке

В Москве ежи начали готовиться к зимней спячке, до наступления холодов животным необходимо нарастить вес и спрятаться в укрытие.

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Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«В Москве ежи готовятся к зимней спячке и стараются до наступления холодов нарастить жировой запас. Если вы встретили ежа где-то на опушке леса, на полянке, в парке, на тропинке у реки или даже на садовом участке, не трогайте его и не забирайте домой, предупреждают эксперты департамента природопользования. До наступления холодов он должен успеть спрятаться в укрытие и впасть в спячку», – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что ежам необходимо довести свой вес примерно до 750 г, чтобы залечь в спячку до апреля. Поэтому ежи с удовольствием поедают жуков, дождевых червей, слизней, улиток и даже мышей.

Горожан призвали не подкармливать ежей, не мешать им охотиться и не нарушать их привычный ритм жизни.

«В любое время активности ежей надо помнить, что это дикий зверь, его лучше не беспокоить, не брать на руки, не пытаться погладить, избегать укола иголками и укусов. Как любое животное, он может быть переносчиком инфекций, даже если с виду здоров. Если гуляете с собакой, держите ее на поводке. Она может напасть на ежа, а сама пораниться», – добавили в департаменте.

Если еж болен, ранен или находится в опасности, москвичи могут обратиться на горячую линию Единой справочной службы правительства Москвы по телефону: 8-495-777⁠-77⁠-77.