Ежи в Москве начали готовиться к зимней спячке
В Москве ежи начали готовиться к зимней спячке, до наступления холодов животным необходимо нарастить вес и спрятаться в укрытие.
Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
«В Москве ежи готовятся к зимней спячке и стараются до наступления холодов нарастить жировой запас. Если вы встретили ежа где-то на опушке леса, на полянке, в парке, на тропинке у реки или даже на садовом участке, не трогайте его и не забирайте домой, предупреждают эксперты департамента природопользования. До наступления холодов он должен успеть спрятаться в укрытие и впасть в спячку», – говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что ежам необходимо довести свой вес примерно до 750 г, чтобы залечь в спячку до апреля. Поэтому ежи с удовольствием поедают жуков, дождевых червей, слизней, улиток и даже мышей.
Горожан призвали не подкармливать ежей, не мешать им охотиться и не нарушать их привычный ритм жизни.
«В любое время активности ежей надо помнить, что это дикий зверь, его лучше не беспокоить, не брать на руки, не пытаться погладить, избегать укола иголками и укусов. Как любое животное, он может быть переносчиком инфекций, даже если с виду здоров. Если гуляете с собакой, держите ее на поводке. Она может напасть на ежа, а сама пораниться», – добавили в департаменте.
Если еж болен, ранен или находится в опасности, москвичи могут обратиться на горячую линию Единой справочной службы правительства Москвы по телефону: 8-495-777-77-77.