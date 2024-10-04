В Москве обсуждают вопрос ограничения скорости для частных самокатов

Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 1» пресс-секретарь сервиса кикшеринга Денис Балакирев.

Он считает, что важно конкретизировать правила для частных самокатов. Балакирев пояснил, что сейчас в числе прочего речь идёт о создании единой базы, чтобы у каждого такого транспортного средства был свой номер, а также QR-код, чтобы он был опознаваем в случае какого-то инцидента.

«Так вот, у сервисов кикшеринга такая система уже выстроена. То есть у нас уже нет анонимных поездок. В отношении же частных самокатов пока такой системы нет», — подчеркнул эксперт.

За последние полгода в Москве были заблокированы за нарушение правил пользования более 120 тыс. пользователей электросамокатов.