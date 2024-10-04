На ВДНХ возобновит работу Дворец госуслуг

Дворец госуслуг "Мои документы" на ВДНХ в Москве, который приостанавливал работу в связи с проведением Международной выставки-форума "Россия", снова откроется 7 октября.

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Об этом сообщила пресс-служба столичных центров госуслуг.

"Горожане смогут не только оформить необходимые документы, но и посетить музейно-выставочный комплекс истории государственной службы. Экспозиция знакомит посетителей с развитием делопроизводства, письменности и письменных принадлежностей", - говорится в сообщении.

Гостям выставки предложат сделать фотографии в историческом костюме госслужащего, а также поработать на пишущих машинках и счетах. Также здесь можно изготовить именные сувенирные документы, например, старинную похвальную грамоту за честную царскую службу или аттестат об окончании императорского лицея. Новая экспозиция Дворца госуслуг приурочена к 120-летию со дня рождения Аркадия Гайдара и рассказывает о жизни и творческом пути писателя через произведения, фотографии, цитаты и воспоминания.

В здании есть конференц-зал для проведения совещаний, лекций и встреч. Дворец госуслуг будет открыт ежедневно с 10:00 до 22:00. Горожанам здесь предоставляют более 300 государственных услуг.