Стоимость такси в Москве из-за непогоды выросла почти вдвое

Стоимость поездки в столичном такси в вечернее время 4 октября увеличилась в несколько раз. В этом убедился корреспондент «Вечерней Москвы».

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Уточняется, что повышение тарифа вызвано непогодой, накрывшей город. В среднем за поездку в такси сейчас придется отдать в 1,5–2 раза больше денег.

В частности, приложение Uber предлагает поездку длиной в 13 минут более чем за 700 рублей за самый бюджетный вариант.

В пятницу, 4 октября, в столичном регионе пасмурная и дождливая погода. Максимальная температура воздуха в Москве составила плюс 13–15 градусов. В Подмосковье температура остается на уровне 11–13 градусов тепла.

В этот день в столице ожидается выпадение до 14 процентов месячной нормы осадков. Похолодание также ожидается в эти выходные. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в субботу возможны кратковременные дожди, а благодаря северо-западному ветру ночные часы станут прохладнее.

Сентябрь 2024 года стал самым солнечным в XXI веке. Об этом рассказала Татьяна Позднякова. Она отметила, что по обилию солнечных часов первый осенний месяц обошел июль и август, значительно превысив климатическую норму.