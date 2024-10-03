В Москве побит температурный рекорд для 3 октября

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве был побит температурный рекорд.

По его словам, прошедшее 3 октября стало самым теплым за время наблюдения за погодой на базовой метеостанции ВДНХ с 1849 года. Как уточнил синоптик, максимальная температура составила +21,9°C, что стало рекордом. Кроме того, температура в Можайске (+21,6°C) и в Коломне (+23,7°C), по словам Леуса, также побила рекорды.

«В Можайске максимум составил +21,6°C , что на 1,2°C выше, чем было в этот день в 2005 году. Новый суточный рекорд тепла сегодня установлен и в Коломне — там столбики термометров поднялись до отметки в +23,7°C — это на 0,8°C выше прежнего рекорда полувековой давности», — рассказал он.

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