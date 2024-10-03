Новый ФОК с бассейнами откроется на юго-востоке Москвы

Новый спортивный комплекс «Акварис» появится на пересечении Орехового проезда и Шипиловской улицы (район Зябликово, ЮВАО). Сейчас готовность объекта составляет 65%, строители завершат выполнение основных работ к концу текущего года.

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По словам руководителя проекта Мартина Манучаряна, на объекте закончена черновая отделка, завершаются фасадные работы и монтаж внутренних инженерных систем, установлены системы водоподготовки бассейнов.

Площадь нового спортивного объекта составит 4000 квадратных метров. Проектом предусмотрены два бассейна для взрослых и детей, зал для групповых занятий, тренажерный зал площадью свыше 200 «квадратов», а также административные, технические и медицинские помещения.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса ведется в рамках программы «Спорт Москвы». Его смогут посещать до 1000 человек в сутки, в частности, маломобильных москвичей.

По словам главы столичного Департамента гражданского строительства Рафика Загрутдинова, город уделяет особо пристальное внимание строительству районных спорткомплексов в шаговой доступности. Он также отметил, что строительство объекта ведется на сложном геологическом участке с перепадом высот до 10 метров, однако строители справляются с трудностями благодаря командной слаженной работе. Загрутдинов пообещал, что жители района смогут заниматься спортом в красивом здании с хорошим благоустройством.

Кроме того, строители выполнят благоустройство прилегающей территории — обновят тротуары и проезды, оборудуют велопарковки, установят фонари и уложат газон.