Собянин: единому диспетчерскому центру столичного метро исполнилось пять лет

Единому диспетчерскому центру столичного метро исполнилось пять лет. Об этом в четверг, 3 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

— ЕДЦ объединил в одном здании большинство основных служб метрополитена, — заявил глава города.

По его словам, безопасную и бесперебойную работу городского рельсового транспорта обеспечивают 900 специалистов. Благодаря их труду график движения поездов соблюдается в 99,99 процента случаев. Средний интервал времени передвижения между станциями составляет 90 секунд. С момента открытия центра скорость реагирования увеличилась в 2,5 раза, следует из сообщения в Telegram-канале.

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