Весь общественный транспорт Москвы в перспективе станет беспилотным

В Москве продолжат развивать беспилотный транспорт. Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что автобусы и электробусы в городе будут переходить на беспилотные решения.

Он напомнил, что использование технологических решений в области беспилотного транспорта началось с трамвая, который показывает хорошие результаты работы на маршруте. «Метрополитен следом идёт, дальше — наземный транспорт. Я имею в виду, уже автобусы, электробусы будут переходить на беспилотные российские разработки», — сказал Ликсутов на демо-дне передовых решений по развитию транспортной инфраструктуры.

Он отметил, что все решения по беспилотным системам, которые используются в городе в настоящее время, являются «критическими и фактически разрабатываются сотрудниками правительства Москвы, являясь собственностью города».

В конце августа мэр столицы Сергей Собянин объявил о втором этапе запуска первого в стране беспилотного трамвая, который вышел на маршрут с пассажирами. Для подстраховки и спокойствия пассажиров в кабине находится водитель. Финальный этап планируют начать до конца 2025 года.