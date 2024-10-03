Московская неделя моды с маркетом и лекциями откроется в Манеже

Третья Московская неделя моды откроется 4 октября и продлится шесть дней, до 9 октября, сообщили организаторы «Мосленте».

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Показы почти 200 известных и молодых брендов из разных стран пройдут в Центральном выставочном зале «Манеж». В программе также — лекции экспертов (в том числе образовательный курс звезды американского мира моды Келли Катрон), фестиваль тематического короткометражного кино и открытый маркет, где желающие смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары российских дизайнеров.

Покажут себя в Манеже и локальные бренды из 36 регионов России — Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Татарстана, Калмыкии, Нижегородской, Самарской областей и других.

Как подчеркнули организаторы, Москва становится крупнейшим деловым центром в сфере моды для обмена опытом, развития бизнес-контактов и раскрытия потенциала не только столичных, но и региональных брендов.

Посетителей ждут с 13:00 до 21:00. Вход по предварительной регистрации на сайте события.

Также 3 октября в столице начнется BRICS+ Fashion Summit. Гости более чем из 100 стран примут участие в модном форуме в концертном зале «Зарядье».