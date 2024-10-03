Концерт «Тихий Дон» пройдет в Международном доме музыки в Москве

Государственный ансамбль песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова проведет концерт «Тихий Дон наш, батюшка» в стенах Международного дома музыки в Москве. Об этом в четверг, 3 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

Событие станет большим праздником для любителей казачьей культуры и народного искусства. На мероприятии ансамбль представил свои знаменитые номера из «золотого фонда» и представит зрителям постановки последних лет.

— Каждый номер — это новая история, рассказанная через музыку, движения и костюмы, которые отражают глубину и многогранность казачьей культуры, — рассказали организаторы.

В программе примут участие 80 артистов, которые помогут создать в зале атмосферу любви и единения между исполнителями и зрителями.

Ранее стало известно, что в кинопарке «Москино» 5–6 октября пройдут киновыходные. Это уникальная возможность погрузиться в мир киноискусства и попробовать себя в различных творческих направлениях. В программу войдут классические произведения, а также джазовые и рок-композиции.