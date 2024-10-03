В Москве и Московской области в эти выходные ожидается заметное похолодание. Однако снега и серьезных заморозков пока не будет. Первый мокрый снег пройдет в столичном регионе в 20-х числах октября, рассказала 360.ru метеоролог и главный специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова. Газета.Ru

Днем 20 октября в Москве будет три–пять градусов тепла, ночью будет до нуля градусов. В Московской области днем будет ноль–пять градусов тепла, а ночью температура опустится до минус двух градусов. Синоптики предупредили, что возможна гололедица. Вечерняя Москва

Ранее Позднякова сообщила, что в столице 4 октября может выпасть до 14% от месячной нормы осадков. Москва24