Жителям Москвы и Подмосковья назвали дату первого снега и заморозков

В Москве и Московской области в эти выходные ожидается заметное похолодание. Однако снега и серьезных заморозков пока не будет. Первый мокрый снег пройдет в столичном регионе в 20-х числах октября, рассказала 360.ru метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В субботу в Москве ожидается +14-16 градусов. В воскресенье станет холоднее, днем ожидается +11-16 градусов в столице и регионе.

«Если в начале периода — среду, четверг — температура будет держаться выше климатической нормы на пять-шесть градусов, то в выходные средняя температура понизится, но все равно будет выше нормы примерно на два градуса. Поэтому теплая погода нас пока еще не покидает», — отметила синоптик.

В Подмосковье уже были первые заморозки. В Москву они придут в середине октября – температура воздуха в эти дни опустится ниже нуля. В 20-х числах ожидается дождь с мокрым снегом. Однако снежного покрова пока не будет – вероятнее всего, снег будет таять в воздухе, добавила Позднякова.

Напомним, синоптики предупредили москвичей, что с завтрашнего дня температура воздуха начнет снижаться, в выходные она не превысит +13-15 градусов. Похолодание будет сопровождаться сменой ветра на юго-западный и западный, снижением атмосферного давления.