Москвичам рассказали, когда появится необходимость включить отопление
Похолодание придет в Москву после 10 октября, возможны ночные заморозки. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, осень проявит себя во второй половине октября, после 10 октября ожидается заметное снижение температуры.
Температура воздуха приблизится к климатической норме, то есть опустится ниже 8 градусов, и у городских властей будут все основания включить отопление. Во второй половине месяца не исключено, что в ночные часы температура будет опускаться до отрицательных значений, рассказала специалист. Ее слова приводит агентство городских новостей «Москва».
Четверг в Москве обещает быть последним теплым днем бабьего лета. Температура воздуха поднимется до плюс 22 градусов, ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Сентябрь 2024 года стал самым солнечным в XXI веке. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она отметила, что по обилию солнечных часов первый осенний месяц обошел июль и август, значительно превысив климатическую норму.