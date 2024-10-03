Москвичам рассказали, когда появится необходимость включить отопление

Похолодание придет в Москву после 10 октября, возможны ночные заморозки. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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По ее словам, осень проявит себя во второй половине октября, после 10 октября ожидается заметное снижение температуры.

Температура воздуха приблизится к климатической норме, то есть опустится ниже 8 градусов, и у городских властей будут все основания включить отопление. Во второй половине месяца не исключено, что в ночные часы температура будет опускаться до отрицательных значений, рассказала специалист. Ее слова приводит агентство городских новостей «Москва».

Четверг в Москве обещает быть последним теплым днем бабьего лета. Температура воздуха поднимется до плюс 22 градусов, ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Сентябрь 2024 года стал самым солнечным в XXI веке. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она отметила, что по обилию солнечных часов первый осенний месяц обошел июль и август, значительно превысив климатическую норму.