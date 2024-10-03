Более 1,1 тысячи памятников промоют в Москве в преддверии зимы

Специалисты Комплекса городского хозяйства промоют в преддверии холодов более 1,1 тысячи памятников. Об этом в четверг, 3 октября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— В рамках подготовки к зиме проведем последнюю в этом году комплексную промывку столичных памятников и монументов, которых насчитывается более 1,1 тысячи. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект очищают по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния, — пояснил заммэра.

Бирюков отметил, что сооружения регулярно промывают с апреля по октябрь, регламентные работы проходят один раз в месяц, но, если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще — каждые две недели.

— Вначале рабочие проверяют, не появились ли на объекте повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды, в завершение монумент насухо вытирают. Титановые памятники очищают нейтральным раствором, а гранитные — специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности, — добавил глава Комплекса городского хозяйства.

Заммэра подчеркнул, что особое внимание уделяют очистке скульптурных композиций, где много мелких деталей: каждую из них очищают вручную с помощью мягких щеток. Для проведения работ на крупных объектах используются автогидроподъемники и поливомоечные машины.