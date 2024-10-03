В выходные дни в Москве похолодает

В пятницу 4 октября к Москве подойдет холодная фронтальная зона с юго-запада. Об этом в беседе с RT сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

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По его прогнозу, фронт принесет с собой дожди и начало похолодания, которое будет особенно ощущаться в выходные дни. В субботу и воскресенье дневная температура понизится до +13...+15 градусов, хотя сегодня, в четверг, еще будет +21...+23 градуса. Понижение температуры будет сопровождаться сменой ветра с юго-восточного на юго-западный и западный и не слишком заметным понижением давления.

К счастью, период такой непогоды не станет слишком долгим.