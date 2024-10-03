В выходные дни в Москве похолодает
В пятницу 4 октября к Москве подойдет холодная фронтальная зона с юго-запада. Об этом в беседе с RT сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
По его прогнозу, фронт принесет с собой дожди и начало похолодания, которое будет особенно ощущаться в выходные дни. В субботу и воскресенье дневная температура понизится до +13...+15 градусов, хотя сегодня, в четверг, еще будет +21...+23 градуса. Понижение температуры будет сопровождаться сменой ветра с юго-восточного на юго-западный и западный и не слишком заметным понижением давления.
К счастью, период такой непогоды не станет слишком долгим.
"Характер атмосферных процессов в этом осеннем сезоне таков, что продолжительность похолодания, как правило, занимает 2-2,5 дня. После этого температура опять пойдет на поправку. И в следующую неделю дневная температура будет держаться в пределах +15...+18 градусов", - резюмировал синоптик.