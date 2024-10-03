Названы предпочтительные районы для жизни у московских удаленщиков

Более 90 процентов опрошенных москвичей, работающих удаленно, предпочитают жить в районах Ново-Переделкино, Останкинский, Орехово-Борисово и в Новой Москве. Об этом стало известно из исследования «Группы Родина», которое приводит «Сноб».

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Там рассказали, что среди удаленщиков набирают популярность квартиры евроформата, а доля жилья с классическими гостиными сокращается. Свободная площадь часто используется для создания полноценной рабочей зоны.

Согласно результатам исследования, примерно 78 процентов удаленщиков предпочитают покупать жилье за пределами центральной части города. Самые важные для них факторы — доступность общественного транспорта, наличие поблизости зеленых зон и парков, развитая социальная и развлекательная инфраструктура, возможность заказать еду, наличие маркетплейсов.

Среди основных преимуществ жизни вдали от центра они отметили наличие зеленых зон, отсутствие большого скопления людей, возможность уединения, спокойствие и тишину в районе. Более половины опрошенных имеют семью с детьми, по 23 процента живут с партнером и одни.

Ранее бизнес-партнер по HR-стратегии Екатерина Вер рассказала «Мосленте», что сотрудники стали довольно спокойно относиться к возможности расстаться с той или иной компанией. Но не страшно потерять работу только по-настоящему квалифицированным специалистам.