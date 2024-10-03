Электробусы вышли еще на три маршрута в Северном и Южном Бутово

Электробусы заменили автобусы еще на трех маршрутах в Северном и Южном Бутово.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На маршруты с1, №94 и 213 вместо автобусов вышли электробусы. 11 инновационных машин довозят жителей до станций метро, Московских центральных диаметров (МЦД) и важных социальных учреждений», – говорится в материале.

Таким образом, теперь в районах Северное и Южное Бутово действует уже пять экологичных маршрутов наземного транспорта. Маршрут с1 проходит от ул. Остафьевская до ул. Адмирала Руднева, электробусы №94 курсируют до станции «Бутово» МЦД-2, а №213 – до 4-го микрорайона Северного Бутово.

«Благодаря развитию инфраструктуры мы запускаем новые электробусы в разных районах столицы. Сейчас они курсируют более чем по 150 маршрутам. Продолжаем расширение сети экологичного наземного транспорта по поручению Сергея Собянина», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Как напомнили в пресс-службе, электробусы российского производства выходят на маршруты столицы с 2018 года. Сегодня комфортные поездки горожан обеспечивает 2 тыс. электробусов.

Замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. Кроме того, плавный ход и отсутствие шума и вибраций обеспечивают высокий уровень комфорта пассажиров. Салоны оборудованы зарядными портами для гаджетов и медиаэкранами с информацией о маршруте.

Помимо этого, электробусы оснащены откидными аппарелями для маломобильных граждан, площадками для колясок и велосипедов.

С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких машинах есть адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров меняется от холодного к теплому в 14:00. Увеличенный на 18% передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Салон отапливает электрический обогреватель, который не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода вырос с 40–50 км до 80 км. При этом вес машины остался прежним. В этом году на линию выходят электробусы в обновленном дизайне.

Инновационный транспорт обслуживают на 11 площадках Мосгортранса. Современные электробусные парки впервые стали строить в столице. В частности, крупнейший в Европе такой парк «Красная Пахра» открылся в 2022 году в ТиНАО. Экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением электробусы стали перевозить пассажиров в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023 года заработал третий парк электробусов – «Салтыковка». Он обслуживает маршруты на востоке города.