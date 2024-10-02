Помещение в здании XIX века в центре Москвы будет выставлено на торги

Москва выставит на торги по продаже крупный нежилой объект в историческом здании в Басманном районе. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента городского имущества.

«В ближайшее время на аукцион выставят нежилой объект площадью около 700 кв. м в Лубянском проезде (д. 7, стр. 1). Помещение находится в подвале городской усадьбы Галкина – Елисеева – Некрасова XIX века. Будущий владелец сможет использовать его по своему усмотрению, открыв здесь различные виды бизнеса», – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Уточняется, что здание, в котором находится помещение, расположено в 200 м от станций метро «Лубянка» и «Китай-город», напротив Политехнического музея. Оно было построено во второй половине XIX века. Позже здание принадлежало купцу Егору Некрасову – владельцу чаеразвесочной фабрики и чайного магазина. В XX веке в нем, помимо чайного магазина, находились меблированные комнаты «Коммерческие номера».