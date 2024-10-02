Синоптик спрогнозировал пик потепления в Москве 3 октября

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал пик потепления в Москве 3 октября.

«Сейчас ситуация складывается таким образом, что циклонический вихрь, который вытягивается с Балкан на Белоруссию, подойдёт к Москве в пятницу, днём. И тогда температура и погода немножко изменятся», — заявил он в беседе с 360.ru.

По его словам, в результате температура опустится на четыре-пять градусов, пройдут дожди.

Как отметил Шувалов, в субботу и воскресенье ожидается до +14 °С днём, до +5 °С ночью.

«Завтра пик потепления, 22 °C в Москве гарантировано... Четверг станет последним днём, когда в столице будет зафиксирована температура 22 °C. На дворе октябрь», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае синоптики предсказали осень и зиму в пределах нормы.