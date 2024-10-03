Manhart превратил BMW XM в гибридного монстра дорог

<p>Студия <strong>Manhart</strong> <strong>Performance</strong> внесла свои коррективы в уже мощный<strong> BMW XM</strong>, превратив его в настоящего монстра дорог. Стандартная версия <strong>«Label Red»</strong> этого гибридного кроссовера включает в себя гибридную систему с 4,4-литровым V8 турбонаддувом и электродвигателем, обеспечивая общую мощность в 748 л.с. и крутящий момент 1 000 Нм, пишет <a href="https://www.32cars.ru/posts/id-5950-gibridnyj-zver-etot-krossover-zastavit-svernutsja-asfalt-pod-kolesami" target="_blank" rel="noopener">32CARS.RU.</a></p><p>Однако специалисты <strong>Manhart</strong> не остановились на достигнутом, увеличив мощность до 900 л.с. и крутящий момент до 1 200 Нм в их модификации <strong>MHXM 900</strong>. Достижения были возможны благодаря использованию фирменного блока управления <strong>MHtronik</strong> и системы выхлопа <strong>Akrapovic Slip-on. </strong></p><p><strong>Manhart</strong> также внёс значительные изменения в дизайн <strong>BMW XM</strong>. Кроссовер получил карбоновый обвес, который включает новую переднюю «губу», рамку радиаторной решётки, дополнительные воздуховоды и модифицированный капот. Задняя часть дополнена двойными спойлерами и диффузором, придавая <strong>XM</strong> ещё более агрессивный вид.</p><p>Подвеска автомобиля была доработана с помощью заниженных пружин <strong>H&R,</strong> а 24-дюймовые колеса <strong>Concave One</strong> подчеркивают масштабы и стиль модификации. Шины размером 295/30ZR24 спереди и 355/25ZR24 сзади гарантируют надёжное сцепление с дорогой под такой мощью.</p><p>Интерьер <strong>XM</strong> от <strong>Manhart</strong> декорирован карбоновыми вставками, украшающими двери, панель приборов и центральную консоль, дополняя обновлённый внешний вид уникальным и эксклюзивным стилем интерьера.</p>