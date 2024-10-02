Гидрометцентр рассказал, угрожает ли Москве пыльная буря

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что пыльные бури, ранее прошедшие в нескольких российских регионах, не дойдут до Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

В последние выходные сентября пыльная буря дошла из Калмыкии до соседних регионов и добралась до Ростова-на-Дону. Пыльные бури поднялись в Ставропольском крае, Дагестане, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях из-за сильного ветра.

Скорость ветра во время бурь достигала 16–21 метра в секунду, а его порывы в отдельных районах - 23-28 метров в секунду. Метеорологи предупреждали, что бури могут продолжаться до начала интенсивных дождей.

По прогнозу Гидрометцентра, небольшой шлейф мелких частиц пыли пройдет западнее и направится в сторону Минска, а Москву и Центральную Россию он почти не затронет. Макарова допустила, что пыль доберется до ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской и Курской областей.

Метеоролог добавила, что эти частицы будут мелкими и незаметными. Опасности для здоровья людей они не представляют.