Здание Театра имени М.Н. Ермоловой отреставрируют

В столице завершилась процедура выбора подрядчика для разработки проектной документации по реставрации здания Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

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«В ходе открытого конкурса определен подрядчик для разработки проектной документации по реставрации объекта культурного наследия регионального значения “Здание Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой”. Им стала столичная реставрационно-строительная компания. Победителю конкурса в течение 14 месяцев необходимо выполнить ряд проектных работ, среди которых проведение анализа текущего состояния объекта и составление перечня задач для его сохранения», — рассказал Кирилл Пуртов.

Подрядчик должен подготовить проект и смету реставрации здания, построенного в конце XIX века. Главная задача — восстановление фасадов и реставрация с приспособлением для современного использования интерьеров, а также проведение инженерно-технических работ. Проектную документацию необходимо разработать с применением технологии информационного моделирования.

Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой был основан в 1925 году. Здесь работали такие выдающиеся режиссеры и актеры, как Михаил Лобанов, Всеволод Мейерхольд, Игорь Ильинский и Мария Бабанова. В следующем году учреждение культуры отметит 100-летний юбилей.

Как сообщил ранее Сергей Собянин, к 2030 году планируется завершить обновление всех столичных театров, нуждающихся в модернизации.